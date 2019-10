Der Abwehrspieler des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg, Nico Schlotterbeck, steht im Kader der U21 Nationalmannschaft für die Spiele gegen Spanien und Bosnien-Herzegowina. Sie finden am 10. und 15. Oktober statt. Das letzte Spiel in der EM-Qualifikation der U21 in diesem Jahr gibt es am 17. November gegen Belgien im Freiburger Schwarzwaldstadion.