Nach der Stilllegung des ersten Blocks des AKW Fessenheim (Elsass), zeigte sich Freiburgs Regierungspräsidentin Schäfer überrascht, dass dort ein Technocenter entstehen soll. Frankreichs Umweltministerin Elisabeth Borne hatte am Freitag die Pläne zur Einrichtung eines solchen Centers zur Entsorgung radioaktiver Reaktorbauteile auf dem Gelände des AKW bekräftigt. „Das Technocentre wäre nicht mit der Modellregion vereinbar. Wir arbeiten derzeit an einem alternativen Konzept, das schneller realisierbar wäre und mehr Arbeitsplätze bringen würde“, erklärte Schäfer. Sie kündigte gleichzeitig die volle Unterstützung des Regierungsbezirks Freiburg für den Aufbau des deutsch-französischen Wirtschafts- und Innovationsparks in Fessenheim an, der neue Arbeitsplätze schaffen und Wirtschaftskraft generieren soll.