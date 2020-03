Wegen des Coronavirus ist die Eishockey-Saison für die Wölfe des EHC Freiburg vorzeitig beendet. Die Playoff-Runde entfällt – das hat die Zweite Deutsche Eishockey-Liga am Dienstag mitgeteilt. In der Mitteilung der Zweiten Deutschen Eishockey-Liga heißt es, man sehe sich gezwungen, die aktuelle Saison vorzeitig zu beenden. Der Grund dafür seien die Anordnungen mehrerer Bundesländer, Großveranstaltungen wie Spiele der Eishockey-Liga mit mehr als 1.000 Teilnehmern zu untersagen. In diesem Jahr wird es also keinen Eishockey-Meister in der Zweiten Deutschen Eishockey-Liga. Für den EHC ist dies eine große Enttäuschung. Die Wölfe hätten in diesem Jahr gute Chancen auf einen Tabellenplatz gehabt. Vorzeitig beendet ist auch die Saison der Ersten Deutschen Eishockey-Liga. Für die Schwenninger Wild Wings ändert sich damit nichts, für sie war die Saison sowieso schon gelaufen.