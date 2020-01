Die Wirtschaftsregion Südbaden gehört nach wie vor zu den stärksten in Deutschland. Das hat der Präsident der IHK Südlicher Oberrhein Steffen Auer am Montagabend beim Neujahrsempfang gesagt. Mit 2.300 Gästen war es der größte Neujahrsempfang in der Geschichte der IHK Südlicher Oberrhein. Es gehe uns in unserer Region entgegen vieler Unkenrufe und Zeichen einer Konjunkturabschwächung sehr, sehr gut, sagte Auer im Konzerthaus Freiburg. Was die Region auszeichnet sei eine Kombination der stark ausgeprägten Faktoren: Wirtschaft, Wissenschaft sowie Lebensqualität und Tourismus. Die Digitalisierung ist nach den Ausführungen Auers auch bei der Industrie- und Handelskammer ein wichtiges Thema. Als neuste Errungenschaften nannte er den elektronischen Ausbildungsvertrag und ein Digitalisierungsbarometer. Damit lasse sich überprüfen wie weit die Digitalisierung in den Unternehmen fortgeschritten sei.