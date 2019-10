Im Prozess um die Gruppenvergewaltigung einer 18-jährigen Frau vor dem Hans-Bunte-Areal sollen am Mittwoch vor dem Freiburger Landgericht fünf Zeugen aus dem Umfeld der Angeklagten vernommen werden, darunter zwei Diskobesucher. Außerdem will das Gericht bekannt geben, ob es auf die Ladung von fünf bis neun Zeugen verzichtet , die über das Geschehen vor dem Hans-Bunte Areal nur vom Hörensagen berichten können. In den letzten Wochen hatten viele Zeugen aus dem Umfeld der Beschuldigten große Gedächtnislücken offenbart, als sie mit früheren Aussagen aus polizeilichen Vernehmungen konfrontiert wurden. Wenn sich Verteidiger, Staatsanwaltschaft und Gericht auf einen Verzicht einigen, würde das Verfahren abgekürzt. Auch könnten beträchtliche Prozess-Kosten gespart werden. Überdies prüft die Staatsanwaltschaft, ob sie gegen einen 21-jährigen Bekannten der Angeklagten ein Verfahren wegen uneidlicher Falschaussage einleiten wird. Der Zeuge hatte bei der Polizei umfassend ausgesagt. Vor Gericht hat er am Montag behauptet, dass ihm so gut wie jede Erinnerung an seine damalige Aussage fehle. Das nimmt ihm die Staatsanwaltschaft nicht ab.