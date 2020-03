In Freiburg hat der Prozess um einen Mord im Gewerbegebiet Haid begonnen. Der Angeklagte soll einen 24 Jahre alten Mann regelrecht hingerichtet haben - im Auftrag eines Anwalts.





Im Prozess um einen mutmaßlichen Auftragsmord in Freiburg hat der Angeklagte eingeräumt, geschossen zu haben. An mehr Details könne er sich jedoch nicht erinnern. Schuld habe der Mann, in dessen Auftrag er gehandelt habe: Ein 39-jähriger Freiburger Strafverteidiger. Als der Angeklagte am Montagvormittag in den Gerichtssaal geführt wurde, verdeckte er sein Gesicht vor den Kameras der Journalisten, sagte aber aus.

Rechtsanwalt habe ihn mit dem Mord beauftragt

In dem Restaurant, in dem er als Koch arbeitete, habe er den Freiburger Strafverteidiger kennengelernt. Dieser habe ihm erzählt, dass er für einen Drogendealer 100.000 Euro aufbewahre. Immer wieder habe er ihm vorgeschlagen, den Mann umzubringen und das Geld zu teilen. "Er hat mich komplett an der Nase herumgeführt", so der Angeklagte vor Gericht. Der Rechtsanwalt habe ihn nicht nur angestiftet, sondern ihm auch die Tatwaffe mit Munition gegeben.

Er habe den Auftrag zum Mord nicht ausführen wollen, sagte der Angeklagte. Wieso es am Ende einen Toten gab, wisse er nicht mehr. Er selbst könne sich das tödliche Geschehen nicht erklären. Die Tatwaffe habe er noch in der Nacht in einen See geworfen. Der Anwalt habe zu ihm gesagt: "Ich bin das Gesetz, mach dir keine Sorgen." Darauf habe er vertraut.

Die Tat hatte sich Mitte Juli vergangenen Jahres nachts in einem Gewerbegebiet in Freiburg ereignet. Laut Anklage hatte der 33 Jahre alte Deutsche sein Opfer mit zwei Kopfschüssen aus nächster Nähe regelrecht hingerichtet. Schon der erste Schuss sei tödlich gewesen. Das Opfer sei in einen Hinterhalt gelockt worden. Es hatte nachts in dem Gewerbegebiet eine Waffe kaufen wollen, was sich als tödliche Falle herausstellte.

Strafverteidiger hat sich das Leben genommen

Der Freiburger Strafverteidiger kann nicht mehr belangt werden. Er hat sich im November, rund drei Monate nach seiner Festnahme, in seiner Zelle des Gefängnisses in Offenburg das Leben genommen - nach dem Geständnis des mutmaßlichen Täters.

Für den Prozess gegen den mutmaßlichen Schützen sind sechs Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte es demnach Ende März geben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 33-jährigen Koch Heimtücke und Habgier vor. Bei einer Verurteilung wegen Mordes droht dem Mann lebenslange Haft.