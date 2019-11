Ein massiver tätlicher Angriff auf eine 39-jährige Frau in Freiburg am vergangenen Montagabend steht nach SWR-Recherchen offenbar im Zusammenhang mit dem sogenannten "Mordfall Haid".

Die 39-Jährige hatte sich Anfang der Woche bei der Polizei gemeldet und eine massive Körperverletzung zur Anzeige gebracht. Unbekannte hätten sie überfallen, verletzt und bedroht. Nach SWR-Informationen ist diese Frau die Freundin des 33-jährigen Kochs, der nach der Tötung eines Mannes im Juli im Freiburger Gewerbegebiet Haid unter Mordverdacht in Untersuchungshaft sitzt.

Mögliche Zusammenhänge mehrerer Fälle werden geprüft

Deswegen prüft die Polizei nun nicht nur einen Zusammenhang mit dem "Mordfall Haid", sondern auch mit dem Tod eines Freiburger Rechtsanwalts, der am Montag leblos in der Justizvollzugsanstalt Offenburg aufgefunden wurde und ebenfalls wegen möglicher Beteiligung am "Mordfall Haid" in Untersuchungshaft saß.

Kriminalpolizei ermittelt wegen des mutmaßlichen Angriffs

Die Freiburger Polizei bestätigte dem SWR Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen des mutmaßlichen Angriffs auf die 39-jährige Frau, wollte sich aber nicht zu einem Zusammenhang mit den Mord-Ermittlungen oder dem Tod des Anwalts äußern: "Um die Ermittlungsmaßnahmen nicht zu gefährden, können derzeit keine weiteren Auskünfte zu diesem Sachverhalt erteilt werden", sagte Polizeisprecher Jerry Clark dem SWR.

Öffentlichkeit wird am Freitag bei Pressekonferenz informiert

Am Freitag will die Polizei Einzelheiten zu ihren Ermittlungen im "Mordfall Haid" und zum Tod des Anwalts in der Untersuchungshaft bei einer Pressekonferenz öffentlich bekannt geben. Dabei dürfte es dann auch um die Frage gehen, warum die Polizei am Freitag der vergangenen Woche – nur zwei Tage vor dem Tod des Anwalts – dessen Zelle in der Justizvollzugsanstalt Offenburg durchsucht hat.

Illegale Kontakte des toten Anwalts aus der Haft sollten unterbunden werden

Nach SWR-Recherchen erfolgte diese Durchsuchung nicht routinemäßig, sondern mit einem richterlichen Beschluss zur Suche nach konkreten Beweismitteln. Nach der Durchsuchung sei eigentlich geplant gewesen, den Rechtsanwalt in die Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim zu verlegen, erfuhr der SWR aus Justiz-Kreisen. Damit sollte erreicht werden, mögliche illegale Kontakte des Anwalts aus der Haft zu unterbinden.

Mutmaßlicher Drogendealer im Industriegebiet Haid erschossen

Mitte Juli war im Freiburger Industriegebiet Haid ein 24-jähriger mutmaßlicher Drogenhändler erschossen aufgefunden worden. Nach SWR-Informationen soll der 33-jährige Koch bereits gestanden haben, das Opfer Mitte Juli mit zwei Kopfschüssen getötet zu haben. Außerdem beschuldigte er in seinem Geständnis den 39-jährigen Anwalt. Dieser soll ihn zum Mord angestiftet haben. Nach SWR-Informationen habe der Koch 50.000 Euro von dem Strafverteidiger für die tödlichen Schüsse erhalten.

Fall von Geldwäsche und Verstoß gegen das Waffengesetz?

Der Freiburger Anwalt saß bereits seit Anfang August in Untersuchungshaft. Am Montag war er in der JVA Offenburg tot in seiner Zelle aufgefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft müssen sich nun die Frage stellen, warum sich der Hauptbeschuldigte in einem Mordfall das Leben nehmen konnte, obwohl die Zelle nach SWR-Informationen erst Tage vor seinem Tod durchsucht worden war. Bei dem Fall geht es auch um Geldwäsche und Verstoß gegen das Waffengesetz.