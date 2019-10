Die Polizei hat in Freiburg am Samstag erneut ein besetztes Haus geräumt. Demonstranten hatten das Gebäude am Tag zuvor besetzt - nach einer Protestaktion gegen die Verschärfung der Polizeigesetze im Land. Es ist das dritte Mal in dieser Woche, dass in Freiburg ein Haus besetzt wurde. Die Aktivisten protestierten damit auch gegen die Wohnungspolitik in der Stadt.