Vor der Jugendkammer des Freiburger Landgerichts wird vom 11. Januar an erneut ein Tötungsfall bei Neuenburg im Dezember 2014 verhandelt. Der Angeklagte war im Februar 2017 am Landgericht Freiburg zunächst vom Vorwurf des gemeinschaftlichen Mordes freigesprochen worden. Auf Revision der Staatsanwaltschaft Freiburg hin hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass der Fall nochmals aufgerollt werden muss. Der jetzt 24-jährige Angeklagte soll im Dezember vor vier Jahren zusammen mit einem Komplizen, der bereits rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, einen 21-jährigen Mann getötet haben. An einem Ort außerhalb von Neuenburg hatte der Komplize dem jungen Mann erst mit einer Waffe in den Kopf geschossen und dann zusätzlich mit Holzpfählen solange auf ihn eingeschlagen, bis er tot war. Der Angeklagte habe die massiven Attacken gegen das Opfer gebilligt und damit in Kauf genommen, dass der 21-Jährige heimtückisch und grausam getötet wurde. Für den Prozess sind insgesamt 18 Verhandlungstage angesetzt.