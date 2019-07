per Mail teilen

Über 18 Millionen Euro hat die Freiburger Verkehrs AG im vergangenen Jahr investiert, um das Stadtbahnnetzes weiter auszubauen.Um insgesamt 25 Prozent wurde das Verkehrsnetz ausgebaut. Dadurch konnten mehr Fahrgäste transportiert werden und die Einnahmen gesteigert werden, teilte die VAG in ihrer Bilanz mit. Künftig sollen auch Elektrobusse in Freiburg eingesetzt werden. Die Freiburger Verkehrsbetriebe haben deshalb jetzt ein Pilotprojekt mit zwei E-Bussen und dazu gehörigen Ladestationen in Auftrag gegeben.