Die Spendenbereitschaft in Deutschland ist gerade vor Weihnachten ungebrochen. Das katholische Hilfswerks Caritas international in Freiburg hatte in den vergangenen Jahren Spendenzuwächse. Die Gruppe der Spender in Deutschland schrumpfe zwar etwas, aber die durchschnittliche Spendenhöhe steige, sagte der Leiter von Caritas International Oliver Müller. Vom Verband der Diözesen Deutschlands bekommt Caritas international seit 2010 allerdings gut 16 Prozent weniger Geld - trotz gestiegener Kirchensteuereinnahmen. Einzelne Bistümer wie Freiburg bauten ihr Engagement aber deutlich aus, erklärte Müller. Gerade in den Tagen vor Weihnachten werben auch unseriöse Organisationen um Spenden. Baden-Württembergs Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU) mahnte daher zur Vorsicht. Verbraucher sollten sich darüber informieren, wer hinter einem Spendenaufruf steckt. Hauk verwies auf die Liste des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Die Stiftung vergibt ein Spendensiegel an förderungswürdige Organisationen.