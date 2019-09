Ein Mann hat sich an der Stadtbahnbrücke am Hauptbahnhof Freiburg als Securitymitarbeiter ausgegeben. Weil er einem Zeugen gar einen Platzverweis für die Stadtbahnbrücke erteilte, schaltete der die Bundespolizei ein. In schwarzer Weste mit einem Teleskopschlagstock, Einhandmesser, Pfefferspray, Handfesseln und eine Erste Hilfe Tasche am Gürtel, traf die Streife den Mann an: Ein 48-jähriger Franzose, der schließlich einräumte, seit einem Jahr nicht mehr bei einer Sicherheitsfirma angestellt zu sein. Er hege aber seit längerem den Wunsch, wieder in diesem Bereich tätig zu sein. Darum habe er sich entschlossen, in Freiburg selbständig für Sicherheit, Recht und Ordnung zu sorgen. Die Polizei nahm ihm Schlagstock, Einhandmesser und Pfefferspray ab und leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.