Unter dem Schlagwort „klimafit“ bieten 36 Volkshochschulen in Deutschland einen neuen Kurs rund um den Klimawandel an. In Südbaden beteiligen sich unter anderem die Volkshochschulen in Freiburg, Lörrach und Schopfheim. Was sind die Ursachen des Klimawandels, worauf müssen sich die Kommunen künftig einstellen und was können wir persönlich für den Klimaschutz tun. Auf solche Fragen will der VHS-Kurs „Klimafit“ Antworten geben. Zwei Termine finden dabei als Online-Seminar statt. So wird ermöglicht, dass sich die Teilnehmer mit namhaften Experten austauschen können. Der Kurs endet mit einem entsprechenden Zertifikat. Das Konzept für den Kurs haben der WWF Deutschland und der Helmholtz-Forschungsverbund Regionale Klimaänderungen erarbeitet.