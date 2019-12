per Mail teilen

In Freiburg-Landwasser hat in der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag eine Kindertagesstätte gebrannt. Dabei ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden, hauptsächlich durch Verrußung. Der Brand selbst konnte schnell gelöscht werden. Da eine Scheibe zu einem Büro eingeschlagen war, ermittelt jetzt die Kripo.