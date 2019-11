Die Erzdiözese Freiburg hat ihren Haushaltsplan für die kommenden zwei Jahre vorgestellt. Der Etat umfasst 2020 rund 634 Millionen Euro und 2021 etwa 640 Millionen Euro. Erzbischof Stephan Burger hat sich gegen eine Verwendung von Kirchensteuermitteln für Entschädigungszahlungen an Opfer sexuellen Missbrauchs gewandt. Gläubige sollten nicht in Mithaftung genommen werden für Taten einzelner Kleriker und der jeweiligen Kirchenleitung, sagte er. Der am Wochenende vom Kirchensteuerparlament freigegebene Doppelhaushalt stützt sich vor allem auf die Einnahmen aus der Kirchensteuer. Rund 45 Prozent sollen direkt in die Kirchengemeinden und Seelsorgeeinheiten vor Ort fließen.