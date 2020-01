per Mail teilen

Der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn hat sich mit Blick auf die wachsende Kriegsgefahr im Nahen Osten für mehr internationale Bürgerkontakte ausgesprochen. Mit ideologischem Hass, Ausgrenzung oder militärischer Konfrontation könne man diesen Konflikt nicht lösen. Gerade aufgrund der außenpolitischen Konfrontation wünsche er sich mehr direkte Begegnungen zwischen Menschen aus dem Iran, aus Israel und den USA, sagte Martin Horn in sozialen Netzwerken. Nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani durch die US-Armee müsse die Eskalation gestoppt und neue Gewalt verhindert werden. Städtepartnerschaften, die Menschen zusammenführen, könnten dabei dauerhaft helfen. Freiburg unterhält sowohl Partnerschaften mit Isfahan im Iran, als auch mit Tel Aviv in Israel und dem amerikanischen Madison. Regelmäßiger Austausch von Studierenden und gegenseitige Besuche von Bürgern seien zwar nur kleine Schritte, so Oberbürgermeister Horn, aber sie dienten dem Frieden.