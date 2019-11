Der neue Präsident des Deutschen Fußballbundes, der ehemalige SC-Freiburg Präsident Fritz Keller, hat das Frauennationalteam nach dem 2:1 Erfolg im Londoner Wembley-Stadion gelobt. «Wir können mit guter Hoffnung in die Zukunft gehen und werden sicherlich wieder in die Weltspitze kommen», sagte Keller am Samstagabend nach dem Start in die EM-Qualifikation gegen England. Fritz Keller war an der Spitze einer hochrangigen DFB-Delegation mit nach England gereist. Beeindruckt zeigte sich Keller von der «besonderen Atmosphäre» im Wembley-Stadion mit mehr als 77.000 Zuschauern. «Wir müssen von den Engländern lernen», sagte Keller und äußerte die Hoffnung, dass man das in Deutschland auch hinkriege.