Bei einem Brand in einer Tiefgarage in Freiburg ist ein Schaden von etwa einer Million Euro entstanden. Menschen seien dabei nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Demnach konnten die Ermittler das Gebäude bislang nicht betreten. Die Brandursache ist noch unklar. Das Feuer war in der Nacht auf Samstag im Stadtteil Landwasser in der Tiefgarage eines Gebäude-Komplexes ausgebrochen. Laut Feuerwehr wurden mindestens vier Autos beschädigt.