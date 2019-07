Die Polizei fahndet nach einem wegen Mordes verurteilten Strafgefangenen, der nach einem Freigang nicht ins Gefängnis in Freiburg zurückgekehrt ist. Der heute 57-jährige Mann hatte 1996 im oberschwäbischen Bad Saulgau eine Boutique überfallen und die Verkäuferin mit einem Messer getötet. Das Landgericht Ravensburg verurteilte ihn wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Laut Polizei galt der Mann in der Haft als unauffällig und diszipliniert. Er arbeitete als Freigänger außerhalb des Gefängnisses in einem Betrieb bei Freiburg. Noch in diesem Jahr hätte es eine Prüfung auf eine mögliche Freilassung gegeben. Einen Grund für die Flucht kenne man nicht.