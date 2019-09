Der südbadische CDU-Europaabgeordnete Andreas Schwab hat im Falle einer weiteren Verschiebung des Brexits Kompromissbereitschaft signalisiert. Schwab sagte im Radioprogramm SWR Aktuell: "Die übrigen 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union wären zu einer zeitlichen Befristung bereit." Allerdings dürfe die Verschiebung nicht allzu lange dauern und es müsse dabei ein klares Signal aus London geben, dass Großbritannien tatsächlich etwas in der Sache ändern möchte. "Wenn es nur darum gehen sollte, das verkorkste Verfahren noch weiter zu ertragen, dann werden die Mitgliedstaaten irgendwann sagen: Wir haben lange genug gewartet", sagte Schwab. Die EU würde sich grundsätzlich wünschen, dass Großbritannien in der Union bleibt. Allerdings sei der derzeitige Zustand auch nicht tragbar: "Großbritannien ist zu einem schweren Stein in der EU geworden, der die Entwicklung unserer gemeinsamen politischen Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren schwer belastet hat", sagte Schwab. Dabei gäbe es in Europa andere wichtige Fragen, die geklärt werden müssten. Die müsse man klären "und das Kapitel Brexit jetzt mal abschließen", sagte Schwab.