Frankreich hat Erleichterungen für Arbeitnehmerentsendungen von Unternehmen in den Grenzregionen angekündigt. Das teilte die IHK Südlicher Oberrhein mit. Bei den aktuellen Entsendegesetzen in Frankreich müssen die Unternehmer deutlich umfangreichere arbeits-, sozialversicherungs- und steuerrechtliche Formalitäten und Meldepflichten beachten, als in vielen anderen EU-Ländern. Diese bürokratischen Hürden haben bei einigen Mitgliedsbetrieben der IHK Südlicher Oberrhein bereits dazu geführt, dass sie keine Mitarbeiter mehr nach Frankreich entsenden. Nun sollen Betriebe durch die IHK speziell geschult werden. Voraussetzung wäre eine Qualifizierung der Betriebe durch die jeweilige IHK, mit der diese für einen längeren Zeitraum ihre Mitarbeiter nach Frankreich entsenden können, eine spätere unbürokratische Verlängerung der Bescheinigung inklusive. Schon Anfang 2020 soll dann ein Dekret erlassen werden, wie die Entsendung in Zukunft laufen soll.