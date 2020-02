Drei Menschen aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald beziehungsweise der Stadt Freiburg haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Sozialministerium gestern Abend in Stuttgart mit. Bei den mit Corona infizierten Personen handelt es sich um einen Mann und zwei Frauen. Sie waren Teil einer Gruppe von Geschäftsreisenden, die zwischen dem 19. und 21. Februar an einem Business-Meeting in München teilgenommen hatten. Laut dem Robert Koch-Institut gehörten sie zu 13 ermittelten Kontaktpersonen eines italienischen Teilnehmers, der am 20. Februar erste Symptome verspürt hatte und nachfolgend in Italien positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Die drei Patienten befinden sich zurzeit isoliert zur Behandlung in einer Klinik. Mit den drei Fällen in und um Freiburg ist die Zahl der bestätigten Infektionen in Baden-Württemberg auf acht gestiegen.