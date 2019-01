Die Fußballerin Rachel Rinast hat nach ihrem Abschied vom SC Freiburg die Strukturen im deutschen Frauenfußball kritisiert. Sie habe die

Leidenschaft am Fußball verloren und könne es nicht mehr ertragen, immer wieder das Gefühl vermittelt zu bekommen, sie sei nicht gut genug,

schreibt sie in einem sozialen Netzwerk. Rinast spielt weiterhin in der Schweizer Nationalmannschaft und jetzt für einen Verein in Israel.