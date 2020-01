Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat Marco Terrazzino auf Leihbasis bis zum Sommer vom Bundesligisten SC Freiburg verpflichtet. Das teilten die Dresdner am Freitag mit. Der Offensivspieler erhält beim Tabellenletzten die Rückennummer 10. "Terrazzino hat in der Bundesliga und in der 2. Liga jede Menge Erfahrung gesammelt, die er jetzt bei uns in dieser herausfordernden sportlichen Situation einbringen wird", hieß es Seitens der Dresdner.