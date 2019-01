Viele Wettermodelle sagen übereinstimmend für Südbaden einen Wintereinbruch ab Mitte Januar voraus. Vom Winter ist in Südbaden im Moment nicht viel zu sehen. Seit der offiziellen Skisaison-Eröffnung im Schwarzwald am 13. Dezember hat es nicht mehr geschneit. Vor allem Skiliftbetreiber und Wintersportler bangen, ob es überhaupt noch winterlich wird bei uns und auch schneien wird. Wir haben grundsätzlich schon eine winterliche Wetterlage, sagt SWR -Wetterexperte Bernd Madlener. Feuchte, kalte Nordströmung wird ab Mitte Januar voraussichtlich bis ins Flachland einige Zentimeter Neuschnee bringen. Vor allem im Hochschwarzwald kann es dann eine ordentliche Schneedecke geben, so die Vorhersage. Diese Wetterprognose sei vierzehn Tage im Voraus jedoch mit Vorsicht zu genießen, so der Experte.