In Freiburg ist am Freitagabend gegen die geplante Verschärfung der Polizeigesetze in Baden-Württemberg demonstriert worden. Die Aktivisten sprechen von mehr als 1.000 Demonstranten, die bei der sogenannten Nachttanzdemo feiernd und tanzend durch die Freiburger Innenstadt gezogen waren. Parallel dazu wurden erneut leerstehende Häuser besetzt, laut Aktivisten insgesamt zwei. Eines davon sei bereits vor einigen Tagen durch die Polizei geräumt worden.