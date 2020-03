Mit einer Reise ins mittelamerikanische Land Nicaragua besiegelt die Stadt Freiburg die Städtepartnerschaft mit Wiwilí. Die Delegation wird in der Kleinstadt an der Grenze zu Honduras außerdem Hilfsprojekte des Vereins "Freiburg-Wiwilí" besichtigen. Die Delegation aus Freiburger Gemeinderätinnen und Experten wird knapp vier Tage vor Ort in Schulen, Krankenstationen und Landwirtschaftsprojekten unterwegs sein. Für den Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn ist es der Antrittsbesuch in Wiwilí in Nicaragua, dem zweitärmsten Land Lateinamerikas. Vergangenes Jahr haben die beiden Bürgermeister der zweigeteilten Stadt Wiwilí bereits die Urkunde für die Städtepartnerschaft in Freiburg unterschrieben. Die Städtefreundschaft besteht bereits seit mehr als dreißig Jahren.