An der Uniklinik Freiburg gibt es zur Zeit einen Blutkonserven-Engpass. Planbare Operationen bei Patienten und Patientinnen der Blutgruppe 0 werden momentan - nach Möglichkeit - bereits verschoben, so Markus Umhau, Ärztlicher Leiter der Blutspendezentrale am Universitätsklinikum Freiburg. Den Mangel an Blutspenden führt die Uniklinik unter anderem auf die Fastnachtsferien, die aktuelle Grippewelle und die Auswirkungen des Corona-Virus zurück. Erschwerend kommt noch hinzu, dass Reiserückkehrer aus China und Norditalien und Personen, die Kontakt zu Coronavirus-Erkrankten und -Verdachtsfällen hatten, für vier Wochen von der Blutspende zurückgestellt werden. Die Uniklinik appelliert daher an alle Menschen in Freiburg und Umgebung, zur Blutspende zu gehen.