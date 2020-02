per Mail teilen

Die badischen Bauern haben der Landesregierung den ersten Volksantrag in der Geschichte des Landes Baden-Württemberg übergeben. Landwirtschaftsminister Hauk nahm in Endingen zehntausende Unterschriften entgegen.

Mehr als 84.000 Menschen haben den Volksantrag unterschrieben. 40.000 hätten die Bauern benötigt. Nun muss sich der Landtag mit ihrem Anliegen beschäftigen. Der Antrag lautet "Gemeinsam unsere Umwelt schützen in Baden-Württemberg". Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) nahm die Unterschriften in Endingen am Kaiserstuhl (Kreis Emmendingen) entgegen unter dem Applaus von hunderten von Bauern aus Südbaden. Mit dem Volksantrag wollen sie versuchen, die Erhaltung der Umwelt und eine funktionierende Landwirtschaft auf einen Nenner zu bringen.

Der Volksantrag ist auch eine Reaktion der Bauern auf die zurückgezogene Initiative "Rettet die Bienen", die den Bauern zu weit ging und Existenzängste auslöste. Großes Thema auf der Landesversammlung des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV) war am Freitag der Dialog, den die Bauern mit dem Handel, den Verbrauchern, der Politik und den Umweltschützern suchen wollen.

Landesversammlung des BLHV in der Endinger Stadthalle SWR Nicole Jörg

Landwirte wollen mehr Unterstützung beim Artenschutz

In ihrem Volksantrag fordern die Landwirte, dass sich der Landtag zum "flächendeckenden Erhalt der heimischen Landwirtschaft" bekennt. Für den Erhalt der Artenvielfalt wünschen sie sich mehr Unterstützung und finanzielle Anreize. Statt eines "erweiterten Verbots" von Pflanzenschutzmitteln fordern die Bauern eine Reduktionsstrategie, die ihnen mehr Freiräume lässt. Damit reagieren sie auf das Eckpunktepapier, das Hauk gemeinsam mit den Initiatoren des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" erarbeitet hatte. Darin ist das Ziel formuliert, chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel bis 2030 um 40-50 Prozent zu reduzieren.

Hintergrund: Volksantrag

Mit einem Volksantrag können die Bürger den Landtag verpflichten, sich mit einem bestimmten Anliegen zu beschäftigen. Dafür müssen sich 0,5 Prozent der Wahlberechtigten in Baden-Württemberg dem Volksantrag anschließen. Dies entspricht zurzeit rund 40.000 Unterschriften.