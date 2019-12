Bei der Freiburger Einbürgerungsfeier sind am Wochenende 544 Menschen aus 74 verschiedenen Herkunftsländern begrüßt worden. Sie haben in Freiburg in den letzten zwölf Monaten die deutsche Staatsangehörigkeit erworben. Vergeben wurde auch der der Freiburger Integrationspreis an drei Initiativen: "Omas gegen Rechts" , sowie die Vereine "Uni für Alle" und "Refudocs Freiburg."