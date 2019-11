Rund 43.000 Menschen haben an diesem Wochenende die Genießermesse Plaza Culinaria in Freiburg besucht. Aus dem Elsass, der Nordwestschweiz und aus Südbaden kamen die Gäste laut der Messe Freiburg an den drei Ausstellungstagen. Besonders gefragt waren demnach die Auftritte von Starköchen in den Kochstudios. Im Mittelpunkt der Plaza Culinaria standen auch bei ihrer 16. Ausgabe wieder Saisonalität und Regionalität sowie internationale Spezialitäten. Zum ersten Mal wurde außerdem der Genuss-Award "Kuckuck" der Schwarzwald Tourismus GmbH für Schwarzwald typische Gastronomie und Gastlichkeit, kreative Kochkunst und modernes Ambiente vergeben.