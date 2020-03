Rund 15.000 Besucher sind am Wochenende auf das Messegelände in Freiburg gekommen, zu den drei Messen "Baby+Kind", "Rauch&Glut" sowie zu den "freizeitmessen Freiburg". Die Aussteller hätten sich "trotz schwieriger Umstände" größtenteils zufrieden gezeigt, heißt es in der Bilanz der Freiburg Wirtschaft Touristik GmbH. Der Start am Freitag sei mit Sturmböen, Regen und wenigen Besuchern ehr zäh gewesen. Im Hinblick auf das Coronavirus sagte ein Aussteller außerdem: "Die Auswirkungen des Virus waren spürbar, aber es war viel Betrieb. Die Entscheidung, die Messe durchzuführen, war die richtige." Die Grillmesse "Rauch&Glut" fand zum ersten Mal auf der Messe Freiburg statt. Diese Messe sei bei den Besuchern besonders gut angekommen, heißt es. Mit ihr habe man auch eine deutlich jüngere Zielgruppe angesprochen.