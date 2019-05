Die gestern gefundene Fliegerbombe soll am Vormittag unschädlich gemacht werden. Die Fundstelle am alten Güterbahnhof bleibt abgesichert.

Dauer 00:26 min Fliegerbombe hält Einsatzkräfte in Atem Die am Donnerstag in Freiburg gefundene Fliegerbombe soll kontrolliert gesprengt werden.

Eigentlich wollte der Freiburger Kampfmittelbeseitigungsdienst am Donnerstagabend eine amerikanische Fliegerbombe entschärfen, die bei einer Baustelle in der Nähe des alten Güterbahnhofs im Freiburger Norden gefunden worden war. Doch das war laut Polizei nicht mehr möglich. Jetzt soll der Blindgänger im Laufe des Vormittags kontrolliert gesprengt werden. Die Fundstelle bleibe abgesichert. Von der teils zerborstenen Bombe gehe für die umliegenden Gebäude keine Gefahr aus, hieß es. Die Stadt Freiburg und die Polizei kündigten weitere Informationen per Pressemitteilung und über soziale Medien an.

800 Menschen mussten Wohnungen verlassen

Die Polizei hatte gestern das Gebiet um den Fundort der Bombe abgesperrt und Anwohner evakuiert. Rund 800 Menschen, die im Umkreis der Fundstelle leben, mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Stadt hatte vorsorglich Notquartiere eingerichtet. Nach Abbruch der Entschärfung konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen.

Bauarbeiter hatten die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei Erdarbeiten entdeckt.