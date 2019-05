Beim Brand in einem Hochhaus in Umkirch hat sich am Dienstagabend eine 51-Jährige durch einen Sprung aus einem Fenster verletzt. Wegen starker Rauchentwicklung evakuierte die Feuerwehr das Haus.

Am Dienstag gegen 20:40 Uhr sei dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Freiburg ein Brand in einem vierstöckigen Wohnhaus in Umkirch (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gemeldet worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurde ein Brand in einer Wohnung im 4. Stockwerk des Anwesens festgestellt. Die Flammen schlugen aus dem Fenster, dichter Rauch stieg über dem Gebäude auf – Bilder vom Einsatz sehen Sie im Video. Dauer 00:25 min Hochhaus bei Freiburg in Brand geraten Hochhaus bei Freiburg in Brand geraten Wohnungsinhaberin rettete sich mit Sprung aus dem Fenster Die 51-jährige Wohnungsinhaberin rettete sich durch einen Sprung aus dem Fenster in eine Hecke. Sie wurde verletzt und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Andere Hausbewohner wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. Brandursache ist noch nicht geklärt Die Löscharbeiten waren gegen 21:30 Uhr beendet, so die Polizei. Derzeit wird geprüft ob die Bewohner des Gebäudes wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. Sie und die Anwohner des angrenzenden Gebäudes waren zuvor wegen starker Rauchentwicklung evakuiert worden. Der Brand ist aus noch bislang unbekannter Ursache ausgebrochen. Möglicherweise muss hier ein Brandsachverständiger zur Klärung hinzugezogen werden. Die Ermittlungen dauern an.