Wegen erneuter Felssturzgefahr sind im Todtnauer Ortsteil Geschwend (Kreis Lörrach) am Mittwochabend 15 Häuser evakuiert worden. 70 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Bereits im März hatte sich ein tonnenschwerer Fels an einem Hang in Geschwend gelöst und war auf ein Grundstück gestürzt. Damals kam niemand zu Schaden. Seither wird der Hang geologisch untersucht. Dabei kam jetzt heraus, dass zwei weitere Granitquader im Bereich einer Blockhalde oberhalb einer Straße gesichert werden müssen.

Die Stadt verfügte sicherheitshalber die Evakuierung der darunterliegenden Häuser. Die meisten Menschen kamen in privaten Unterkünften unter. Am Donnerstagabend sollen die betroffenen Bewohner darüber informiert werden, wie es weitergeht. Die Stadt hofft darauf, dass die Felsen so schnell wie möglich gesichert werden und die Menschen in ihre Häuser zurückkehren können.