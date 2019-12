Die Bergwacht warnt vor weiteren Lawinenabgängen. Erst am Samstag war ein Mann von einem Schneebrett erfasst und verletzt worden. Der Mann war mit 3 weiteren Skitourengehern außerhalb der Skipisten unterwegs. Als sich die Gruppe im Nordhang unterhalb des Seebuckgipfels befand, löste sich in einer Rinne in dem steilen Gelände ein Schneebrett. Der 45-jährige wurde mitgerissen und verschüttet, konnte sich aber selbst befreien. Der Mann erlitt Schürfwunden und Prellungen. Im Schwarzwald waren in den vergangenen Tagen gut 40 Zentimeter Neuschnee gefallen, Starker Wind verstärkt die Lawinengefahr. Die Bergwacht warnt davor, die gesicherten Skipisten zu verlassen.