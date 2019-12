Seit Freitagmorgen können sich die ersten Wintersportler am Feldberg im Schwarzwald vergnügen. Der erste Lift ist in Betrieb.

Zunächst können Skifahrer die leichte Abfahrt am Resilift nutzen, wie der Liftverbund Feldberg mitteilt. Auf der Piste liegen bereits einige Zentimeter Neuschnee. Zusätzlich beschneien Schneekanonen den Hang. Die Tageskarte kostet für Erwachsene 26 Euro, Kinder bis zwölf Jahre zahlen 16 Euro. Für Wintersportler, die zum Saisonstart am Nikolaustag verkleidet kommen, ist der Eintritt gratis. Auch die Feldbergbahn geht am Freitag in Betrieb. Damit können aber ausschließlich Fußgänger befördert werden, keine Skifahrer oder Snowboarder.

Saisonstart im Nordschwarzwald verschoben

Die Hoffnung auf einen Saisonstart im Nordschwarzwald hat sich dagegen wegen der ungünstigen Wetterprognose mit Regen und Sturm zerschlagen. Am Seibelseckle bei Seebach (Ortenaukreis) auf rund 1.000 Metern Höhe liefen seit dem vergangenen Wochenende zeitweise die Schneekanonen. Mit dem Liftbetrieb dort soll es nach Angaben des Betreibers voraussichtlich Mitte der kommenden Woche losgehen.