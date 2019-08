per Mail teilen

Zwei Männer haben am Samstagnachmittag am Feldberg einen Auerhahn erschlagen. Anschließend wurden sie selbst angegriffen. Einer der Männer soll Jäger sein und einen Jagdschein besitzen.

Zwei Männer haben am späten Samstagnachmittag am Feldberg einen Auerhahn mit einer Flasche erschlagen. Zeugen riefen die Polizei und hielten die Täter fest. Laut Polizei gaben sie an, das Tier hätte sie zuvor bedroht und sie hätten sich zur Wehr setzen müssen. Eine größere Personengruppe hatte den Vorfall beobachtet und daraufhin die beiden Männer angegriffen. Die Männer seien geschlagen, getreten, gewürgt und mit Bier übergossen worden.

Anzeige wegen Tierquälerei

Wegen der Tötung des Auerhahns und der darauf folgenden Auseinandersetzung soll es von der Polizei diverse Anzeigen geben - unter anderem wegen Tierquälerei. Den Beamten zufolge ist einer der Männer, die den Auerhahn getötet haben, Jäger. Er soll einen Jagdschein besitzen. Laut Polizei hat sich der Vorfall in einem Schutzgebiet abseits von Wanderwegen ereignet. Möglicherweise, so die Beamten, habe auch Alkohol eine Rolle gespielt, weil an dem Tag das Laurentiusfest stattgefunden habe. Das Fest zu Ehren des römischen Märtyrers Laurentius zieht jedes Jahr mehr als 10.000 Menschen auf den Feldberg bei Freiburg.

Sinnhaftigkeit hinterfragt

Der Jagdaufseher des Reviers Todtnau-Nord, Christian Sütfeld, kritisiert die Auswüchse, die das Laurentiusfest seiner Ansicht nach angenommen haben. "Es wäre nicht schlecht, sich Gedanken darüber zu machen, ob das, so wie es sich ausgedehnt hat, im Sinne des Festes ist." Er schlägt vor, auf dem Feldberg hinter dem Parkhaus ein großes Festzelt aufzustellen.

Kritik auch von einem Ranger auf dem Feldberg

Im Vorfeld des Festes hat sich Achim Laber, ein Ranger auf dem Feldberg, im Gespräch mit dem SWR geäußert. Vor dem Fall mit dem Auerhahn hat er die Ausmaße kritisiert, die das Fest angenommen hat.