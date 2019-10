Das Logistikunternehmen Dachser hat am Samstag im Gewerbepark Breisgau bei Eschbach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ein neues Logistikzentrum eröffnet. Der bisherige Standort in Freiburg-Hochdorf war dem Unternehmen mit Hauptsitz im bayrischen Kempten zu klein geworden. Man habe sich jetzt von zwei auf knapp sieben Hektar vergrößert, so Betriebsleiter Michael Gaudlitz. Das neue Warenlager im Gewerbepark Breisgau verfügt über mehr als 80 Ladetore. Künftig werden von hier aus Warensendungen regionaler Firmen innerhalb Südbadens und dem südlichen Elsass bewegt. In Kürze will Dachser im Gewerbepark Breisgau auch einen ersten E-Lkw einsetzen.