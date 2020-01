Der AfD-Bundestagsabgeordnete Thomas Seitz aus dem Wahlkreis Emmendingen-Lahr will weiterhin gegen seine Entlassung aus dem Beamtenverhältnis kämpfen. Der Bundestag hat nun einstimmig seine Immunität aufgehoben. Mit der Entscheidung ermöglicht der Bundestag, dass ein Disziplinarverfahren gegen den früheren Freiburger Staatsanwalt fortgesetzt werden kann. Seitz hatte in Wahlkampfzeiten im Internet Beiträge veröffentlicht, deren Inhalt das baden-württembergische Justizministerium als fremdenfeindlich und volksverhetzend eingestuft hatte. Das sei, so das Ministerium, nicht vereinbar mit dem Beamtenstatus. Deswegen hatte das Richterdienstgericht in Karlsruhe 2018 entschieden, ihn aus dem Beamtenverhältnis zu entlassen. Gegen diese Entscheidung legte Seitz Berufung ein. Sollte die Entscheidung des Karlsruher Gerichts bestätigt werden, würde der 52-Jährige seine Pensionsansprüche verlieren. Nun teilte er in Berlin mit, dass er entschlossen sei, den Rechtsstreit weiterzuführen. mehr...