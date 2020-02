Der grüne Landtagsabgeordnete Alexander Schoch hat die Nazischmierereien an der Moschee in Emmendingen scharf verurteilt. Nach dem rechtsextremistischen Anschlag in Hanau macht dies besonders betroffen, betonte der Emmendinger Abgeordnete. Unbekannt hatten vergangene Woche dort Hakenkreuze und andere Parolen an die Wand der Moschee gesprüht. Auch ein Kindergarten in Sexau (Kreis Emmendingen) wurde verschandelt.