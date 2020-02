Eine 73-jährige Frau hat sich bei einem Schwelbrand in ihrer Wohnung in Emmendingen eine Rauchgasverletzung zugezogen. Sie kam in ein Krankenhaus. Wie die Polizei weiter mitteilte, war die Frau offenbar mit einer Zigarette in ihrem Bett am Samstagnachmittag eingeschlafen. Ein größerer Schaden in dem Mehrfamilienhaus entstand nicht. Die Wohnung ist weiter bewohnbar.