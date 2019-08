Der Zweitälersteig durch das Elz- und das Simonswäldertal im Kreis Emmendingen ist der schönste Wanderweg Deutschlands. Das jedenfalls finden die Leser des "Wandermagazin".

Tiefe Schluchten, romantische Wasserfälle, urige Schwarzwaldhöfe, herrliche Aussichten – der Zweitälersteig mit Start und Ziel in Waldkirch bietet all das. Kein Wunder also, dass die 34.000 Leser des "Wandermagazin" den Premiumwanderweg in der Kategorie Mehrtageswanderungen zum beliebtesten Wanderweg Deutschlands gekürt haben. Die 106 Kilometer mit 4.120 Höhenmetern können in fünf Etappen erwandert werden.

Auch der Kaiserstuhlpfad ist beliebt

Auch der Kaiserstuhlpfad von Endingen nach Ihringen ist bundesweit beliebt. Die knapp 22 Kilometer lange Wanderung durch die einzigartige Vulkanlandschaft belegte bei den Tagestouren den zweiten Platz.