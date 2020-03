Beim Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem SC Freiburg am Samstag haben sogenannte Ultras genauso wie beim Spiel TSG Hoffenheim gegen Bayern München in Sinsheim gegen den Mehrheitseigner von Hoffenheim, den Unternehmer Dieter Hopp, gehetzt. In Sinsheim wurde das Spiel zweimal unterbrochen. SC Freiburg Trainer Christian Streich zeigte sich entsetzt. Die Hetze gegen Menschen sei so nicht hinnehmbar. Er, Streich, stehe zu 100 Prozent dahinter, dass, wenn es so weitergehe, einfach ein Spiel beendet werde und man nach Hause gehe. Der ehemalige SC Freiburg -Spieler und heutige Leiter der Lizenzspielerabteilung von Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, äußerte, es gebe bei seinem Verein keinen Raum für persönliche Anfeindungen. Man stehe für Vielfalt. DFB – Präsident Fritz Keller aus Oberbergen am Kaiserstuhl fragte im ZDF: „Wo sind wir hingekommen in diesem Land? Jetzt muss durchgegriffen werden. So geht es nicht mehr weiter.“