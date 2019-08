per Mail teilen

In St. Blasien findet seit Montag das 24. Internationale einwöchige Holzbildhauer-Symposium statt. Aus knapp 240 Bewerbungen aus aller Welt wurden dieses Jahr 15 Künstler ausgewählt.

Die Entwürfe für ihre Skulpturen sind so unterschiedlich wie die Biografien der Künstler selbst: Da sind regionale Künstler wie Christel Andrea Steier aus Bernau, die schon viele Jahre dabei ist und das Symposium mit organisiert. Aber auch Künstler wie Amin Balaghi Inalou. Er ist aus dem Iran in den Schwarzwald angereist und zum ersten Mal in Sankt Blasien.

Am Montag haben alle Künstler ihre offenen Zelte in der Stadt bezogen, die Baumstämme bekommen, ihr Werkzeug bereit gelegt – jetzt liegt über der Domstadt wieder eine Woche lang der Geruch von frischem Holz und der Lärm von Motorsägen, Äxten und Feilen.

Bis Sonntag haben die Künstler Zeit, dann werden ihre Werke versteigert. Am Samstag wird der SWR Live vor Ort über die Aktion berichten.