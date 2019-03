per Mail teilen

Obwohl wir heute das Wissen der Welt auf unseren Mobiltelefonen buchstäblich in der Hand halten, sind wir leichter manipulierbarer denn je. Sind wir einfach zu bequem geworden?

Oder haben wir das Vertrauen in ehemals "vertrauenswürdige" Quellen verloren, weil wir uns zu oft an der Nase haben herumführen lassen? Oder ist Social Media an allem schuld? Gemeinsam mit den Wirtschaftsjunioren Freiburg lässt das Informationsradio SWR Aktuell Täter und Opfer zu Wort kommen.

SWR Studio Freiburg: Donnerstag, 28.3.2019, 19 Uhr Livestream

Livestream: Fake-News – Wir haben es so gewollt Obwohl wir heute das Wissen der Welt auf unseren Mobiltelefonen buchstäblich in der Hand halten, sind wir leichter manipulierbarer denn je. Sind wir einfach zu bequem geworden? Zur Diskussion im SWR Studio Freiburg.

Über das Thema diskutiert die SWR-Journalistin Stefanie Germann, die in den USA die Entwicklungen in den fünf Jahren bis zur Wahl von Präsident Trump beobachtet hat, mit Sven Franzen, einem Marketingprofi, der für seine Kunden die Mechanik der Informationsgesellschaft geschickt zu nutzen weiß, und mit dem Kommunikationswissenschaftler und Philosophen Thomas Friedrich, der meint: "Das alles ist kein neues Phänomen, wir sind nur sensibler geworden."