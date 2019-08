per Mail teilen

Im Diesel-Skandal hat eine Kanzlei in Lahr (Ortenaukreis) die Bundesrepublik Deutschland verklagt. Der Vorwurf: Politiker hätten von dem Betrug gewusst, aber nicht rechtzeitig reagiert.

Die Kanzlei Stoll und Sauer ist so etwas wie die juristische Speerspitze in Deutschland, wenn es darum geht, die Interessen der Diesel-Fahrer zu vertreten. Nach eigenen Angaben hat die Kanzlei im Abgasskandal insgesamt bereits mehr als 12.000 Klagen eingereicht.

Jetzt gehen die Lahrer Anwälte gegen das Bundesverkehrsministerium sowie das Kraftfahrtbundesamt vor. Minister Scheuer und sein Vorgänger Dobrindt (beide CSU) hätten schon 2015 von den manipulierten Abschalteinrichtungen gewusst, aber nichts dagegen unternommen.

Die Kanzlei will Ministerium und Bundesamt in Staatshaftung nehmen. Denn der Staat habe weggesehen oder versagt, so die Lahrer Rechtsanwälte. Sie wollen erreichen, dass betrogene Dieselfahrer Schadensersatz vom Staat bekommen. Es seien bereits mehr als 40 Verfahren gegen die Bundesrepublik eingeleitet worden; zahlreiche weitere würden folgen.