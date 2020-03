In die Ortenau, nach Südbaden und in die Schweiz kommen französische Pendler weiterhin arbeiten. Manche arbeiten von zu Hause, weil die Schulen geschlossen sind.

Wegen des rasanten Anstiegs der Infektionen im südlichen Elsass sind die Behörden dazu übergegangen dort nicht länger Kontaktpersonen von Infizierten zu recherchieren. Sämtliche Schulen und Kindergärten sind bereits zu, nun überlässt man dem Virus ein Stück weit das Feld, um sich auf die Kranken zu konzentrieren, die dringend Hilfe brauchen.

Viele Unternehmen beschäftigen Franzosen

Für diese Region verlangt auch das baden-württembergische Sozialministerium, sie solle behandelt werden, wie ein Corona-Risikogebiet. Der Online-Händler Zalando, einer der größten Arbeitgeber in der Region, kommt dem vorerst nicht nach, sondern will die Situation zunächst beobachten.

Europapark noch nicht betroffen

Der Europapark in Rust teilte schriftlich mit, dass 50 Mitarbeiter freigestellt wurden. Man halte sich an die Empfehlungen des Freiburger Regierungspräsidiums. Bei den Elsässern selbst, so der Eindruck, kommt erst allmählich an, was in Deutschland diskutiert wird. Tausende fahren weiter nach Deutschland zur Arbeit und zum Einkaufen nach Kehl.

Freiburg sagt Großveranstaltungen ab

In Freiburg sind viele Menschen verunsichert, dennoch läuft das Alltagsleben normal. Während mittlerweile Großveranstaltungen mit über 1.000 Menschen bis Ende März verboten sind, finden Kinovorführungen, Theaterveranstaltungen und Ausstellungen in Museen weiterhin statt.

Uniklinik hat viel zu tun

Lediglich an der Uniklinik herrscht Dauerstress, da immer wieder ambulante Patienten in der Notaufnahme erscheinen und auf das Coronavirus getestet werden wollen. Wer nicht schwer erkrankt ist, soll seinen Hausarzt oder die Corona-Hotline anrufen, so die Bitte der Uni-Klinik.

Elsässische Berufspendler im Dreiland

Wegen der Häufung von Corona-Infektionen im Südelsass sind Mitarbeiter, die dort wohnen und im Marktkauf des Rhein Centers in Weil am Rhein arbeiten, 14 Tage lang von der Arbeit freigestellt. Bei den beiden Basler Konzernen Roche und Novartis gibt es für Mitarbeiter aus dem Elsass keine Beschränkungen. Allerdings können einige der mehreren Tausend Elsässer mit Arbeitsplatz in der Basler Pharmaindustrie von zu Hause aus arbeiten. Denn so können sie sich um ihre Kinder kümmern, wenn deren Kitas oder Schulen wegen des Coronavirus im Elsass geschlossen sind.

Freiwilliger Verzicht auf Badespaß

Beim Automobilzulieferer Raymond mit Sitz in Lörrach und Weil am Rhein, der ebenfalls viele Elsässer beschäftigt, stand am Dienstagnachmittag eine Entscheidung noch aus. Das "Laguna Badeland" in Weil am Rhein, das bei Besuchern aus dem Elsass sehr beliebt ist, meldet einen Besucherrückgang von über einem Viertel.

Umsatzeinbußen werden befürchtet

In der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, etwas weiter weg von der Grenze, sind die Folgen des Coronavirus ebenfalls zu spüren. Unternehmen rechnen mit Umsatzrückgängen, so die Industrie- und Handelskammer (IHK). Gerade die internationalen Lieferketten seien betroffen. Aber etwa auch abgesagte Messen und Veranstaltungen machen den Unternehmen zu schaffen.

Manche waren vorbereitet

Laut IHK erwarten knapp 90 Prozent der Firmen in der Region, dass diese Situation anhält, sich das Coronavirus also auch in den kommenden Wochen auf die Geschäfte auswirken wird. Viele Unternehmen treffen deshalb entsprechende Vorkehrungen, und stellen etwa Desinfektionsmittel bereit. Rechtzeitig reagiert hat beispielsweise Hansgrohe in Schiltach. Der Armaturenhersteller hat die Lager noch ausreichend gefüllt und auch die Produktion läuft planmäßig weiter, so Unternehmensvorstand Frank Semling auf Anfrage.