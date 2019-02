Der französische Umweltminister de Rugy hat am Freitag bei einem Treffen bei Neuf Brisach im Elsass die Termine für die Stilllegung der Reaktoren mitgeteilt.

Die Termine hat de Rugy bei einem Treffen von Politikern und Wirtschaftsvertretern aus Deutschland und Frankreich bekannt gegeben. Danach soll Reaktor 1 im März des kommenden Jahres vom Netz gehen, Reaktor 2 dann im August 2020.

Nach dem Ende des elsässischen Atomkraftwerks wollen Deutsche und Franzosen gemeinsam die Region um Fessenheim gestalten. Geplant sind enge wirtschaftliche Kooperationen, wie beispielsweise ein deutsch-französischer Gewerbepark rund um das ehemalige AKW-Gelände in Fessenheim. Außerdem denkt man an eine Modellregion für erneuerbare Energien und man will die Schienenverbindung Colmar-Freiburg wieder in Betrieb nehmen.

Von deutscher Seite waren Regierungspräsidentin Schäfer, Freiburgs Oberbürgermeister Horn, Landrätin Störr-Ritter (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) und der Präsident der IHK Südlicher Oberrhein Auer dabei. Die Absichtserklärung soll ein institutioneller und ideeller Rahmen sein für den Zukunftsprozess Fessenheim und gemeinsame Ziele und Projekte beinhalten, heißt es.