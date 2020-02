Am Sonntag wird in Mönchweiler (Schwarzwald-Baar-Kreis) in einem Bürgerentscheid über den nächtlichen Stundenschlag der Kirchenglocke abgestimmt. Ein Anwohner hatte sich von dem stündlichen Geläut in der Nacht gestört gefühlt. Weil ihm die zwischenzeitlich getroffenen „Maßnahmen zur Reduzierung der Lautstärke“ nicht genügt haben, wurde das Geläut zwischen 22:01 Uhr und 5:59 Uhr ganz abgestellt. Das hatte der Gemeinderat im Sommer vergangenen Jahres so entschieden. Dieser Beschluss ging anderen Mönchweiler Bürgerinnen und Bürgern aber zu weit. Die Glocke läute schon immer und diese Tradition könne nicht einfach am grünen Tisch beendet werden, so deren Argumentation. mehr...